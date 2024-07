Bussiga Lapimaale. FlixBusi uute liinidega saab sõita Soome linnadesse

„Laienesime Soome möödunud suvel, avades liini, mis läbib Baltikumi suuremaid linnu ja ulatub mööda rannikut Vaasani. Näeme, et Baltimaid Soomega ühendavad liinid on õigustatud, kuna inimestel on sealsete marsruutide vastu huvi ja reisijate arv pidevalt kasvab,“ kinnitas FlixBusi ärijuht Kamila Zalewska.