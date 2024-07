KUULA JA VAATA | Reisisõbrad: kuidas leida soodsaid reisipakkumisi?

Tihti ajavad inimesed segamini reisikorraldajad ja reisibürood

Piltilikult võib reisibürood kirjeldada kui reisimaaklerit, kes reisikorraldajate poolt kokku pandud lennu, transfeeri ja hotelli pakette vahendavad ja tagavad, et klient leiab täpselt niisuguse reisi, mida ta soovib. Ostja jaoks muudab reisibüroo puhkuse planeerimise eriti mugavaks ning reisi hinda see ei tõsta. Reisibüroo müüb reise sama hinnaga nagu reisikorraldaja ja saab selle eest tasu reisikorraldajalt.

Kuidas aga valida õiget hetke, mil reisihinnad on kõige madalamad?

Reaalsuses mingisugust kuldset reeglit ei ole. On kolm head strateegiat. Hea hinnaga pakkumisi võib leida viimase hetke reiside seast, varase tellija hinnaga ostes või võttes abiks spetsialisti, kes pidevalt hindu jälgib ja hooaegadega kursis on. Ainult hinna järgi reisi valida ei ole aga kõige mõistlikum, sest sel juhul võid sattuda hotelli, kus puuduvad teatud mugavused ning lõppkokkuvõttes ei ole puhkus kuigi nauditav. Seetõttu tasub reisiagendi abil valida välja just oma vajadustega kõige paremini klappiv pakett ning spetsialisti nõuandeid kuulda võtta. Näiteks, tihti võib hotellitärn eri riikides tähendada väga erinevat kvaliteeti – seetõttu ei ole ainult tärnidest või hinnast lähtumine kõige mõistlikum.