TEST | Kuidas on sõita elegantse elektrilise linnamaasturiga Peugeot E-3008?

Elegantne disain

„E-3008 on lihtsalt nii ilus!“ on mu esimene reaktsioon, kui masinat United Motorsi hoovi peal näen. Uurin elegantset valget autot lähemalt – masina disain on delikaatne kombinatsioon luksusest ja praktilisusest. Selle sujuvad jooned ja aerodünaamiline kuju pakub rohkelt silmailu, see on kindel. Esiosa laiem radiaatorivõre ja LED-esituled annavad autole jõulise ning kaasaegse välimuse, samas kui kerejooned lisavad dünaamilisust ja stiili.

Avan auto ukse ja siseviimistlus jätkab sama kvaliteeti ning stiili. Avaras ja küllaltki juhikeskses salongis on kasutatud kvaliteetseid materjale, mis meenutavad mulle veidi luksuslikku disainerülikonda. Panoraamkatus laseb salongi palju valgust, muutes ruumi avaramaks ja meeldivamaks. Istun sisse ja tajun, et istmed on ergonoomilised ning pakuvad kindlasti suurepärast toetust ka pikkadel sõitudel. Peagi veendun, et neid saab ülimugavalt enda järgi parajaks sättida.

Tõeline sõidumugavus

Et Peugeot E-3008 on loodud pakkuma parimat võimalikku sõidukogemust, tõden ma juba esimestel Tallinna linnatiirudel. Ja sellele autole vaadatakse järele. See on varustatud tipptasemel vedrustussüsteemiga, mis silub teekonarusi ja tagab sujuva sõidu igasugustel teedel. Elektrooniline stabiilsuskontroll ja automaatne pidurdusabi lisavad turvalisust ning kindlustunnet, võimaldades juhil teekonnale keskenduda.

Elektrimootor tagab vaikse ja vibratsioonivaba sõidu ning peagi Eesti teise otsa ehk Peipsi järve äärde liikudes veendun, et auto peab ilma laadimata ikka ilmatuma maa vastu – E-3008 on väga energiatõhus, pakkudes ka pikematel vahemaadel suurepäraseid sõiduomadusi.

Tipptasemel tehnoloogia

E-3008 on varustatud hulgaliselt uuenduslike funktsioonidega, mis muudavad sõidu veelgi mugavamaks ja turvalisemaks. Nende avastamine oli tõeline nauding, aga et ikka sõitmisele keskenduda, tegime enamasti nii, et juht juhtis ja funktsioonide toimimist uuris kõrvalistuja.