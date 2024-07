Keerulisel ajal vastassuunda liikumine. Peipsi põhjarannikule kerkib uhiuus loodusspaahotell

„Kavandatav loodusspaahotell ei ole pelgalt funktsiooni ja vormi väljendus, vaid külastajate füüsilist ja vaimset heaolu tõstev elamuskogemus. Hotelli on planeeritud 97 numbrituba koos restorani, kahe lounge’i, multifunktsionaalse seminariruumi, spaakompleksi basseinide ala ning kahe spaasviidiga, hoolitsusala ning palju muu huvitava ja ka harivaga,“ sõnas Loodusspaahotell OÜ juhatuse liige ja kontseptsiooni juht Jako Kapp. Ta lisab, et igale toale ja toimealale on loodud omaette identiteet nii arhitektuurilt, kujunduselt kui ka ümbritsevalt vaatelt, mis on täiesti uudne praktika spaahotelli kavandamisel.