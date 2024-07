Amsterdam plaanib kruiisilaevad linnas keelustada

Hollandi pealinn Amsterdam soovib reisijate kruiisiterminali kesklinnast minema viia, et võidelda ületurismi vastu, vahendab Euronews . Plaani jõustumisel ei saa legendaarses Euroopa pealinnas 2035. aastaks enam ükski kruiisilaev peatuda.

Praegu on Amsterdami sadamasse lubatud 190 kruiisilaeva aastas, kuid juba 2026. aastaks vähendatakse seda sajani, mistõttu hakkab Rotterdam edaspidi rohkem laevu vastu võtma. Lisaks peavad 2027. aastaks kõik Amsterdami sõitvad laevad kasutama kaldaelektrit, et vähendada keskkonnamõju.

Amsterdami linnavolikogu esindaja ütles, et kruiisilaevade keelamise eesmärk on piirata turismi kasvu ja võidelda müra vastu. Linnapea asetäitja Hester van Buren lisas: „Kruiisilaevad on saastavad ning suurendavad rahva ning heitkoguste hulka linnas. Piirates kruiisilaevu, nõudes kaldaelektri kasutust ja kavandades kruiisiterminali kolimist oma praegusest asukohast 2035. aastaks minema, viiakse ellu volikogu soov kruiisiliiklus lõpetada.“