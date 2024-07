Pühapäeval saab alguse Saaremaa kruiisihooaeg. Saart külastab USA kruiisilaev

Hommikul kell 10 sildub sadamas Regent Seven Seas Cruises kruiisilaev Seven Seas Navigator, mille pardal on 487 peamiselt Ameerika Ühendriikidest pärit reisijat. Kokku on laeval on reisijaid 17 erinevast riigist, sealhulgas Austraaliast, Kanadast ja Singapurist. Laev saabub Saaremaale Leedust Klaipeda sadamast ja jätkab õhtul kell 19 oma teekonda Tallinna Vanasadamasse.

Seven Seas Navigator on üks maailma prestiižsemaid kruiisilaevu, pakkudes oma reisijatele luksuslikku ja mugavat sõitu. Laeva pardal on avarad sviidid, mitmekülgsed söögikohad, spaa ja meelelahutust, mis tagavad unustamatu kruiisikogemuse.

Saaremaa on tuntud oma kauni looduse, rikkaliku kultuuripärandi ja sõbralike inimeste poolest. Enamik laeva reisijaid osaleb DMC Nordic Estonia poolt korraldatud ekskursioonidel, et avastada Saaremaa võlusid. Kokku toimub 14 erinevat tuuri, sealhulgas kaks jalgsimatka. Tuuride sihtkohad hõlmavad Saaremaa peamisi vaatamisväärsusi, nagu Kuressaare ja Angla küla. Kuressaare loss ja vanalinn pakuvad rikkalikku ajalugu ja kaunist arhitektuuri, samas kui Angla küla on tuntud oma ajalooliste tuulikute ja kultuurikeskuse poolest.

Lisaks tavapärastele tuuridele külastatakse ka Nasva, Salme ja Leedri külasid ning Mihkli talumuuseumi. Need sihtkohad pakuvad külalistele võimalust avastada Saaremaa rikkalikku ajalugu ja kultuuri. Nasva küla on kalanduse ja meretraditsioonide keskus, Salme aga tuntud oma viikingiaegsete leiukohtade poolest. Leedri külas saab kogeda kohalikke käsitöökogemusi ning Mihkli talumuuseum annab ülevaate Saaremaa traditsioonilisest taluelust.

Järgmine kruiisilaev peatub Saaremaal 25. juulil. Kokku on sel aastal Saaremaale oodata seitset külastust viie erineva laeva poolt.