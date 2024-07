FOTOD ja VIDEO | Sädemeid purskavad kaadrid. Itaalia saarel aktiveerus taas Etna vulkaan

Etna on aktiivses seisundis püsinud juba terve sajandi. Aastas ja isegi ühe kuu jooksul võib vulkaan mitu korda pursata. Praegune purskeperiood algas 2013. aastal, kusjuures 2021. aastal eraldas see kuue kuu jooksul nii palju vulkaanilist materjali, et vulkaan kasvas peaaegu 30 meetri võrra.