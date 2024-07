Sobib reisimiseks nagu valatult! Peugeot 3008-ga jääkski sõitma

Hiljutine reis hübriidmootoriga Peugeot 3008-ga kinnitas, et nende tingimustega kastid saavad kindlasti selle mudeli puhul linnutatud. Kuid selleks, et sellele väitele ka tõepõhi tekiks, on vaja natuke tausta avada.

Kui istuda esimest korda täiesti võõra auto rooli, siis autost esimese mulje saad sa rooliratast ja juhipaneeli vaadates. Ja nagu me teame, esmamulje on elus väga tähtis. Seetõttu on vinge mootorit käima lülitades näha enda ees üles valgustumas tõeliselt moodsat Peugeot Panoramic i-Cockpiti® juhipaneeli. Kui selline, 21-tollise panoraamekraaniga paneel sulle esimese asjana vastu vaatab, siis tegelikult sa juba tead, et oled sattunud täieliku tipptaseme mudeli rooli.

Lisaks visuaalsele silmapaistvusele on tegu äärmiselt mugavalt ja nutikalt üles ehitatud lahendusega. Roolist paremale jääb kitsam puutetundlik ekraan, kuhu kuvatavad kuus nuppu ei tõmba endale liigset tähelepanu ja mille vahel on lihtne navigeerida ka sõidu ajal. Eriti mugavaks teeb asja see, et tegu on nutitelefoniliku tundlikkusega ekraaniga ehk siis võid hoobilt unustada vanematel mudelitel esineva nähtuse, kus pead puutetundlikul ekraanil mitu korda täiest jõust nupule toksama, et ekraan puudutusele reageeriks. Samuti on käepärane helitugevust reguleeriva rulliku olemasolu, mis asub roolile lähemal horisontaalsel pinnal.

Selleks, et edukalt juhipaneeli suurust ja võimekust ära kasutada, on selle juurde loodud Peugeot’l ka teabe- ja meelelahutussüsteem i-Connect® Advanced. Selle puhul võib eraldi kiita ühenduvust seadmetega – vaid mõne hetkega saime edukalt autoga ühendatud nii Androidi kui ka iOS-i operatsioonisüsteemiga telefonid, mille tulemusel olid kõrvuti ühel ekraanil nähtavad nii Waze’i teejuhised kui ka Spotify muusikavalik.