Turismisektor ootab uuelt valitsuselt hotellide käibemaksutõusu pidurdamist

Majutusteenus on turismi põhilisi komponente ja suurim ekspordiartikkel – sealjuures moodustas turismiteenuste eksport 2023. aastal Eesti koguekspordist 6,3%, kuid veel aastal 2019 oli see näitaja 10%. Käpp lisas, et turism on oluline ka riigi julgeoleku vaatest, tagades tööhõive ja piirkondliku arengu. „Ent veelgi olulisem on see, et iga välisriigi esindaja külastus aitab kaasa meie riigiga positiivse emotsionaalse sideme loomisele, mis on võimalikes keerulistes olukordades poliitiliselt kindlasti abiks,“ ütles Käpp.