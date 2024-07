Vastupidine tulemus. Lennufirma valmistub rahaliseks löögiks, sest turistid väldivad olümpiamängude ajal Pariisi

Prantsusmaa riiklik lennufirma Air France valmistub 180 miljoni euro suuruseks löögiks, kuna turistid väldivad 2024. aasta suveolümpiamängude ajal Prantsusmaa pealinna. Suveolümpiamängud, mis on esimesed Pariisi olümpiamängud 100 aasta jooksul, algavad 26. juulil ja lõpevad 11. augustil. Air France on ürituse ametlik lennufirma.

Kui võiks eeldada, et suurüritus toob lennufirmale palju raha sisse, on lennupiletite broneeringud vastupidiselt vähenenud, sest turstid, keda jätavad olümpiamängud külmaks, on Pariisi külastamise mõttest loobunud. Mõistetavalt on sel perioodil oodata linnas rahvamasse ning hotellide, restoranide ja muude turismitegevuste hinnad võivad tõusta.