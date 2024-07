Elamuse hoiatus! Taagepera lossi lillepargis sai alguse enneolematu suvemuinasjutt

Tõeline lõõgastus spaa- ja saunakeskuses

Lisaks pargikülastusele tasub nautida ka lossi soklikorrusel asuvat luksuslikku spaa- ja saunakeskust. Sealne ajalooliste võlvide vahel asuv elegantne ja rahustav atmosfäär mõjub lõõgastavalt kõigile meeltele. Spaarõõme pakuvad viis erinevat sauna, millest kõige eripärasem on palkhaaval üles laotud suitsusaun – suure küttekolde leili kangus lubab laval vihelda ja sellist võimalust ei jäta ükski tõeline saunasõber kasutamata. Populaarsed on ka kaks erinevat aurusauna, traditsiooniline Soome saun ja merevaigusaun, kus temperatuur ei tõuse üle 55 kraadi. Pärast soojal lamamistoolil lebotamist on võimalus mediteerida eraldi puhkealal, kus saab imetleda mitmemeetrises akvaariumis ujuvate kalade elu. Lisaks mullivannile võib mõnuleda Jaapani vannis ja ujuda sooja veega välibasseinis. Päikeseliste ilmadega on välibasseini kõrval avatud ka terrass, kus palava päevaga on mugav meresinise veega basseini sulpsatada. Lisateenusena on saadaval erinevaid keha-, näo- ja vannihoolitsusi ning massaaže. Unikaalne lossispaa on lõõgastust otsivale inimesele tõeliselt sõltuvust tekitav: kes korra käinud, tuleb kindlasti tagasi.