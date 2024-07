Muutused turismitööstuses: kuidas edukalt kohaneda – Join UP! Baltic

Mainisite Join UP!™ -i Ukraina juuri – kuidas firmal teistel turgudel läheb?

Rääkides käimasolevast suvest – millised on populaarseimad sihtkohad?

Türgi on tuntud oma kõikehõlmavate kuurortide, vapustavate rannajoonte ja ajalooliste paikadega ning on endiselt kõigi kolme Balti riigi populaarseim sihtkoht. Türgi taha jääb Kreeta, mis pakub kauneid randu ja rikkalikku kultuuripärandit ning Euroopa külalislahkuse standardeid. Egiptus hoiab kolmandat positsiooni – eelmisest suvest saadik on Join UP! Baltic Egiptust kehtestamas aastaringse sihtkohana. Traditsiooniliselt talviseks sihtkohaks peetud iidset imedemaad saab nüüd nautida ka suvekuudel. Suvel on seal soodsam ja vaiksem, turiste on vähem, päevad on umbes 4 tundi pikemad kui talvel ja õhtud loomulikult soojad. Lisaks kogub Balkani pärl Montenegro Baltikumi reisijate seas populaarsust maaliliste maastike ja Aadria mere rannikuga. Tuneesia, kuhu saab sõita Vilniusest, on umbes sama populaarne kui Montenegro.

Näeme, et majandusolukord tundub inflatsiooni aeglustumise juures paljulubav – kuidas see mõjutab talvehooaja reisiennustusi?

Märkasime, et isegi kui majanduslik olukord oli keeruline, jäi reisimine Balti riikide inimeste jaoks elutähtsaks osaks – see on midagi, millest nad ei keeldu. Lisaks märkasime, et inimesed uurivad võimalusi rohkem reisimiseks, otsides kõige mugavamaid ja kulutõhusamaid viise välismaal puhkamiseks. Rääkides kulutõhusatest reisidest, on meil hea pakkumine tänu headele partnerlustele meie sihtkohtade vahel. Samuti julgustame reisijaid, kes on harjunud kogu oma reisi ise planeerima, nautima puhkust, mis on nende jaoks ette valmistatud. Sageli võib reisi broneerimine reisikorraldaja kaudu olla kõige kuluefektiivsem variant võrreldes iga komponendi eraldi korraldamisega. Lisaks säästab reisikorraldaja kasutamine planeerimisel aega ja vaeva, kuna nemad tegelevad reisi kõigi aspektidega. Join UP! Balticus saavad reisijad kogu reisi vältel tuge ja abi meie ainulaadse Taskugiidiga, mis tagab sujuva ja stressivaba kogemuse. See teenus pakub reaalajas kliendituge populaarsetes suhtluskanalites nagu Facebook Messenger, Instagram Direct, Telegram ja Viber, võimaldades reisijatel reisi ajal suhelda, vastuseid ja abi saada. Talvehooaja plaanide ja ennustuste osas ollakse optimistlikud. Oleme kindlad, et jätkuvalt on suur nõudlus populaarseimasse soodsamasse talvisesse sihtkohta Egiptusesse. Lisaks eeldame, et nõudlus eksootilisemate sihtkohtade avastamiseks on sama suur kui enne. Meie soodne eksootiline sihtkoht Sri Lanka on juba talvehooajaks müügil ja väga nõutud. Koostöös lennufirmaga flydubai hakkame Baltikumi pealinnadest pakkuma eksootilisemaid sihtkohti nagu Dubai, Maldiivid ja Sansibar.