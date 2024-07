Ootamatus vormis kõige pereautom auto

Pereauto peab vastama mõningatele väga konkreetsetele tingimustele. Vähemalt minu arvates. No esiteks peab see kindlasti olema ruumikas. Aga see ruumikus ei tähenda, et ta tohiks olla meeletu kütuseõgard. Vaatamata sellele, et (tõeline pere)auto peaks võtma vähe kütust, on suisa kriitiline, et ta oleks kõigele vaatamata vajadusel äkilisema minekuga. Ometigi ei tohiks äkilisem minek olla seotud sellega, et auto ei näi turvaline ning sa tunned ennast justkui rolleri seljas. Ja kui juba erinevaid ideaale paberile visandada, siis miks mitte lisada sinna nimistusse ka cool väljanägemine ning kõikide reisijate seas esilekutsutav wow-efekt. Jube keeruline võrrand, kas pole?