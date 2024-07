REISIGALERII | Ida-Virumaa peidab endas erakordseid seiklusi

Kohaliku pererahvaga suheldes saime teada, et Karukella Puhkemaja ei ole lihtsalt üks puhkemaja looduskaunis kohas, vaid maja ehitamisele, sise- ja väliskujundusele ning kogu piirkonna arendamisele on koha omanikud pannud väga suurt rõhku. Ning tuleb tõdeda, et kogu see töö ja pingutus on juba hoovile jõudes igale külalisele silmaga näha. Karamellpruuni välisfassaadiga puitmaja koos selle kõrvale loodud ruumika katusealuse ja grillipaigaga moodustavad õdusa sümbioosi ning tekitavad juba enne majja sisse astumist tõelise kodutunde.

Mööda lagedaid niite ja Viru lavamaa metsi kulgevat maanteed jõudsime Lüganuse alevikku, kus pealtnäha miskit suursugust lossi küll olla ei tohiks. Vastab tõele, sest lossi me ei jõudnudki, aga tagantjärele võib öelda, et lossiga samaväärselt võiks Karukella Puhkemaja hinnata küll. Green Key ökomärgisega pärjatud puhkemaja juures võtsid meid vastu kohalik pererahvas Terje ja Jaanus, kellest kiirgas külalislahkust ning tegusa pealehakkamise valmidust. Seda kinnitas ka nende viis meid vastu võtta – äsja Itaaliast saabununa olid võõrustajad valmistanud meile isetehtud taignast imemaitsvad pitsad!

Läbisime kanuuga Aidu põhikanali ja keerasime nurga taha kõrvalkanalisse, kus aerutasime pikalt otse, vaadeldes mõlemal pool laiuvaid kruusa- ja liivamägesid. Sõudsime kaldale, vedasime kanuu jalgsi üle väikese maalapi uuesti vette ja matkasime tagasi veespordikeskuse peahoone juurde. Väga ergastav sportlik retk, mille lõpus oli tunne, nagu olekski nüüd Aidu karjääri kanuuga läbi sõitnud. Hiljem kaardi pealt vaadates selgus muidugi tõsiasi, et meie marsruut läbis heal juhul vaid ühe kolmandiku kogu Aidu karjääris paiknevatest kanalitest. Seega tasub kindlasti kunagi tagasi minna, et ilmatul maa-alal paiknevate kanalitega veelgi lähemalt tutvuda.

Kohapeale jõudmine oli küll pisut vaevaline, sest karjääris paiknevad kruusateed on kunagise kaevandustegevuse tõttu üpris auklikud ja autoga kiiret liikumist ei soosi, kuid kohale jõudes avanev vaatepilt korvas selle väikese ajalise lisakulu. Üle karjääri kallaste ja taamal paiknevate metsade avanevad hunnitud vaated, millesarnaseid Eestis on raske leida.

Hommikusöök Karukellas söödud ja puhkemajaga hüvasti jäetud, asusime teele Aidu karjääri suunas. Tegemist on paigaga, kus 40 aastat kaevandati meile toasooja pakkuvat põlevkivi, kuid varude ammendumisel 2012. aastal otsustati kilomeetritepikkused maasüvendid täita veega. See võimaldas rajada karjäärialale Eesti esimese rahvusvahelistele nõuetele vastava sõudekanali ja luua Aidu Veeseikluskeskuse , millest viimane meid nüüd vastu võttiski.

Need lood koos mitmete masinate käivitamise ja isegi maa-alusel raudteel sõitmisega olid väga huvitavad. Näiteks jäi meelde põnev fakt, et põlevkiviõli kasutati esimest korda meie mail 1870. aastail viinavabriku kütmiseks, enne kui sellega teisi hooneid kütma hakati. Samuti näitas Jüri külastajatele, millisel kõrgusel on kaevanduse käiguseintel kõige viljakam põlevkivi, ning selgitas, kuidas toimusid maa all tunnelite uuristamiseks vajalikud õhkamised.

Suvitajatel, veespordiharrastajatel ja teistel huvilistel avaneb võimalus seda teha juba õige pea, kui selle aasta juulis Aidu Veeseikluskeskus külastajatele oma uksed avab. Kui juba praegu on karjääri ühte soppi rajatud põnev Wakepark, siis alates juulist saavad inimesed teha karjääris koos matkajuhiga paadi- ja kiirpaadisõite, kanuumatku, külastada paadiga veepealset sauna ning rentida omal käel kasutamiseks erinevaid veespordivahendeid. Samuti pakub Aidu Veeseikluskeskus võimaluse rentida peahoones asuvaid ruume ühisüritusteks seltskondadele ja töökollektiividele. Kusjuures eriti magus on peahoone tornis asuv ühisviibimisruum, kust avaneb suurepärane vaade kogu ümbruskonnale.

Lisaks loomingulistele rajanimedele on teisigi põhjuseid, miks Mäetaguse piirkonda ketast lennutama tulla. Peaasjalikult selle paiga vaikus, maaliline maastik ja mitmekülgsed rajad, kus saab nii esimesi viskeid katsetada kui ka asjatundlikumatel harrastajatel võistelda. Tänavused Eesti meistrivõistlused toimuvad samuti just Alutaguse ja Mäetaguse kettagolfiparkides 3.–6. juulini.

Kuigi meie päevakava nägi ette koos täieliku asjatundjaga kettagolfi harjutamist, siis tegelikult ei ole see üldse tarvilik, et Mäetaguse radadel mängimist nautida. Mängijatele on loodud viis erineva raskusastmega rada, millele kõigile omistatud ka vahvad nimed – alates algajatele sobilikust üheksa korviga Mõmmi rajast kuni edasijõudnutele mõeldud 18 korviga Kuningliku Karu rajani. Kusjuures kõik rajad on nimetatud meie neljakäpalise metsavalitseja järgi – kohalikud olla kunagi ammu näinud praeguste kettagolfiradade territooriumil karu ringi tammumas, millest kannustatuna otsustas radade looja Timo neile just karu järgi nimed panna.

Siiski oli meil veel mitmesse kohta vaja sel päeval jõuda, mistõttu panime oma Peugeot 3008 -le hääled sisse ja asusime teele. Õigemini, lülitasime meie šefi välimusega pistikhübriidi mootori tööle, aga erilist häält see küll ei teinud. Seetõttu oli sellega väga mugav sujuvalt kruiisida Ida-Virumaa erinevate valdade vahel ning nautida põldudele ja aasadele avanevaid vaateid. Kusjuures ette rutates võin öelda, et pärast täispaagiga Tallinnast lahkumist ei pidanud me autot oma üle 500-kilomeetrise reisi jooksul kordagi tankima!

Just spaaosa tasub eraldi rõhutada, sest see on von ROSEN-is muljetavaldav. Soojas supelmajas ootavad külalisi 25-meetrine kahe ujumisrajaga bassein, massaažibassein, mullivann ja aurusaun, lisaks on eraldi Soome saunad meestele ja naistele duširuumides. Eraldi on kompleksis ka „tagatuba“ ehk saunaala, mis sisaldab endas avarat ja valgusküllast mullivanniga aatriumi, 60-kraadist sanaariumi, soolasauna, aroomisauna ja troopilise vihmaga sauna. Viimane neist on eriti põnev ja eksootiline kogemus, kus soovitan end valmis panna tõelise troopikavihma kogemiseks!

Edasi suundusime vaid kiviviske kaugusel asuvasse von ROSEN spa mõisahotelli. Tegemist on Mäetaguse ajaloolise mõisakompleksi ühe osaga, mis asub väärika mõisahäärberi kõrval ja on kujundatud moodsaks, ent hubaseks lõõgastumist pakkuvaks majutus- ja spaapaigaks. Von ROSEN spa sobib peatumispaigaks just neile, kes väärtustavad mahedates toonides mõisaehedat interjööri, armastavad pikki jalutuskäike mõisapargis ning naudivad kõigi mugavustega spaavõimalusi.

Lisaks nendele kahele pargile on piirkonnas näiteks ka Iisaku Lendorava rada, Kiikla harrastajate rada ning Kuremäe ja Tudulinna algajasõbralikud rajad. Seega tuleb nõustuda reisil kuuldud väitega, et Ida-Virumaa on justkui discgolf’i harrastajate Meka, kus tuleb ära käia ja rajad oma käega läbi mängida.

Ühel hetkel keerasime peajõelt kõrvale, unikaalsele vanajõgede ja lopsakate luhaniitudega küllatud maastikule, mida nimetatakse struugaks. Seal töötasime lõpus oma mõladega päris tempokalt, et maabuda keskpäeva paiku Jaamakülas – vaikses maakülakeses paar kilomeetrit peajõest sisemaa pool. Oma kitsaste tänavate, arvukate suvilate ja paari muru niitva kohalikuga jättis see koht väga sümpaatse ja mõnusa mulje. Kindlasti oleks võinud seal kauemgi linnakärast ja igasugusest sotsiaalsest elust puhata, ent meil oli aeg edasi liikuda.

Kuigi meie läksime seiklema kummipaadiga, siis Alutaguse Matkaklubi pakub tegelikult veel mitmeid tüüpi matku – piirkonnas on võimalik minna jalgsimatkale, rattamatkale ja isegi eraldi loodusvaatlus- ning korilusmatkale, et avastada lähemalt Alutaguse rahvuspargi ja selle ümbritsevat loodust.

Kohale jõudes kohtusime oma retke korraldaja ja Alutaguse Matkaklubi inimestega, kellega koos vedasime oma kummiparve vette ja asusime teele. Selguse huvides tasub mainida, et meie nimed olid eelnevalt piiripunkti edastatud ja meie käik jõele registreeritud, et ebameeldivaid sekeldusi vältida. Selline protseduur viiakse eelnevalt läbi kõikide Narva jõele suunduvate matkajatega, et tagada turvalisus ja ohutus.

Omaette kogemus oli juba teekond Vasknarva sadamani. Kuna lugejale ei pruugi see kohanimi midagi öelda, siis selgituseks, et Vasknarva on Eesti kõige idapoolsem punkt Peipsi järve põhjakaldal, kuhu keskmaalt suundub vaid üks suuremat sorti maantee. Vasknarvale lähenedes umbes 20 kilomeetri raadiuses aga sisuliselt igasugune asustus puudub, mispärast ei olnud kogu selle aja maanteel sõites ka levi. Ent seda polnud otseselt tarviski, sest haljendavad metsatukad oma nooremate ja vanemate, madalamate ja kõrgemate mändidega pakkusid oma roheluse ning vahelduvusega mõnusaid vaateid, millest piisas tegevuseks küll.

Gruusia restoran Mimino Jõhvis

Edasi sõitsime Ida-Viru maakonna keskusesse Jõhvi, et pärast veematka pisut kõhtu täita. Selle murega aitas meid kohalik Gruusia restoran Mimino, mis on linnas väga hinnatud toidukoht. Seda, miks tegu on hinnatud restoraniga, näitas ehk seegi, et samal ajal oli selle koha suur söögisaal broneeritud kohaliku kooli õpetajatele, kes olid sinna tulnud õppeaasta lõppu tähistama. Veelgi enam tõestas Mimino oma kvaliteeti aga loomulikult põnevate ja maitsvate roogadega.

Suvise eripakkumisena menüüs olnud Daparuli ehk pajaroog kartuli, hakkliha ja juustukattega läks alla hetkega. Lisaks on külastajatele kõhutäitmiseks ja maitsemeelte turgutamiseks menüüs erinevad šašlõkivalikud ja pearoa kõrvale saab tellida hammustamiseks Gruusia rahvusleiba hatšapuri. Sõbralik ja suhtlusaldis teenindaja soovitas tellida eraldi Imereti juustuga hatšapuri, mida mina nüüd selles artiklis omakorda edasi soovitan – ilmselt parim saialine toode, mida mina oma elus olen saanud!

VR Toila 1938 Oru pargis

Seejärel sõitsime edasi põhja poole, täpsemalt Toilasse, et külastada sealset VR-atraktsiooni Toila Oru pargis. Miks on just sinna loodud virtuaalreaalsusel põhinev atraktsioon? Ikka seetõttu, et seal asuv majesteetlik loss, kus enne sõja algust elas Eesti Vabariigi esimene president Konstantin Päts, pommitati teises maailmasõjas pilbasteks ja füüsilis-reaalselt seda vaadata ega külastada pole võimalik. Küll on seda võimalik teha aga virtuaalreaalselt ja tulemus on hämmastavalt realistlik ning pisinüanssideni ehe retk pea sada aastat ajas tagasi!

Virtuaalreaalsuse prillidega kogetavat on üsna keeruline sõnades edasi anda, aga kui sa soovid viia oma kuulmis- ja nägemismeele ning osa tajuseisundist 1938. aasta Toila Oru parki, siis täpselt seda sa VR Toila 1938 abiga teha saad. Naudi lossi interjöörivaateid, floristide unelmana näivat lossi iluaeda ja loomulikult lossi rõdult avanevaid lummavaid miljonivaateid Pühajõe orule ning silmapiirini laiuvale Soome lahele.