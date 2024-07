Reisijaid pole piisavalt. Finnair tõmbas suveks Tartu-Helsingi lende koomale

Delfi Reisijuhile kirjutas lugeja, kes on Finnairi otsuse tõttu frustreeritud, sest ta vajaks just varahommikust lendu, et õigeks ajaks Helsingisse tööle jõuda. „Töölkäijatele on see väga halb uudis,“ nentis ta. „Nii ebaregulaarne graafik just väga palju lenndajaid juurde ei too, pigem vähendab.“