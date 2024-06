Teeme selgeks: kas reisides piisab Euroopa ravikindlustuskaardist?

Tihti usutakse, et reisides on õnnetusjuhtumite tõenäosus väike ja reisikindlustus on vaid tarbetu kulu. Ometi on elu täis üllatusi ja kahjuks alati ei ole need positiivseid – terviserike või haigestumine, õnnetusjuhtum enne reisi või selle ajal on mõned levinumad näited.

Sellistes olukordades võib olla abiks Euroopa ravikindlustuskaart, mille alusel hüvitatakse inimesele Euroopas reisides selle riigi elanikele tasuta kättesaadavad meditsiiniteenused. Siiski tasub meeles pidada, et neid pakutakse riigiti väga erinevas mahus. See tähendab, et näiteks visiiditasu, haigla päevaraha, ravimid, operatsioonid ja ka transpordikulu võib jääda inimese enda kanda – seetõttu on reisikindlustus vajalik isegi naaberriiki sõites.

Kulud võivad paisuda väga suureks ka tavalise õnnetuse, näiteks jalaluumurru puhul. Sellise juhtumi korral tekib esmalt operatsioonikulu, mis on välisriigis väga suur väljaminek. Õnnetuste puhul on alati vaja kiiresti tegutseda ning tihti minna kõige lähemal olevasse kliinikusse – turismipiirkondades on tihti just erakliinikud, mille tasu Euroopa ravikindlustuskaart ei kata. Lisaks on sellistel puhkudel vaja ka tagasi lennata – tihtipeale nii, et turistiklass enam ei sobi, sest näiteks luumurru puhul pole seal ettesirutatud jalale ruumi.

Reisikindlustus kaitseb ka pagasi kadumise eest

Erakorraliste juhtumite puhul, mis nõuavad kiiret transporti, võib tekkida vajadus aidata inimest kohapealse kopteriteenusega. Reisikindlustus katab õnnetuste puhul kogu korralduse alates lennupiletite broneerimisest kuni ratastooli rendini.