Hispaania pole lihtsalt riik, see on elustiil

Tänaseks pole ainult laisk kirjutanud Eesti elanike massilisest kolimisest Hispaaniasse. Teavet on tänapäeval palju ja see on väga erinev: suurtest edulugudest, mis panevad meid vaikselt kadedusest ohkama, kuni tunnistusteni, et kolimine Hispaaniasse oli viga. Siiski meelitavad paradiislik ilm, taskukohane kinnisvara ja üks kiiremini kasvavaid majandusi EL-is meie kaasmaalasi nagu magnet. Ja hoolimata sellest, kui väga me oma kaunist Eestit armastame, on lörtsist novembrit peaaegu 10 kuud aastas taluda aastatega üha raskem. Seetõttu on peamine kolijate kontingent – finantsiliselt kindlustatud ja oma karjääris edukad inimesed, ettevõtjad, pensionärid, inimesed, kellel on püsiv passiivne sissetulek, ja need, kes on otsustanud alustada nullist.

Peamine probleem eestlastel, kes kolivad püsivalt Hispaaniasse ..., on põhjalik ettevalmistus. Just nii, te ei kuulnud valesti. Ühest küljest on see õige, vastutustundlik ja väga eestlaslik. Teisest küljest, lugedes kõiki artikleid pealkirjadega „Kogu tõde Hispaaniasse kolimisest“ ja projitseerides neid endale, lükatakse kolimine taas ja taas edasi. Keegi ei räägi teile üheski artiklis ega veebiseminaril kogu tõde, sest igal kolimislool on oma Hispaania tõde. Hispaania, oma mitme sajandi pikkuse ajaloo ja rikkaliku kultuuriga, võib uhkustada mitte vähem rikkaliku bürokraatliku pärandiga. Dokumentide vormistamine, lubade hankimine, vajalike asutuste leidmine – kõik see võib muutuda tõeliseks seikluseks. Ja meie inimestele, kes on harjunud igasuguste teenuste digitaliseerimisega, võib selline tagasipöördumine minevikku põhjustada tugevat stressi. Ja võite olla kindlad, et bürokraatia puudutab ka teid.