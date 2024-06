Kreeta A-st Z-ni: mida teha ja mida näha Kreeka suurimal saarel

Õige hotelli valimine on eduka reisi üks olulisemaid aspekte. Silmas peab pidama asukohta ja lennujaama, ümberistumisaega, pakutavaid mugavusi, sealhulgas basseine, restorane, randa. Lugema peaks ka hiljutisi arvustusi. Näiteks Heraklioni lennujaamale lähim kuurort on Ammoudara, mis asub lennujaamast vaid 9 km kaugusel. Join UP! Baltic soovitab Mitsise hotelliketti, mis on üks nõutumaid Kreekas. Kõik Mitsise hotellid asuvad lennujaamast umbes 30-60 minuti kaugusel, ümberistumisajad olenevad transfeeri tüübist ja liiklusoludest.

Külasta Heraklioni arheoloogiamuuseumi, et näha ulatuslikku Minose esemete kogu. Loodusesõbrad saavad matkata Samaaria kurus, mis on Euroopa pikim. Populaarseim atraktsioon ühepäevareisiks on kuulus Santorini saar, millel on suurepärased vaated ja unikaalne arhitektuur. Sinna pääseb Kreetalt parvlaevaga, sõiduks kulub olenevalt teenusest umbes 2-4 tundi. Aktiivse vaba aja veetmise armastajad saavad minna džiibisafarile, et avastada kaugeid piirkondi ja ratsutada läbi maaliliste maastike või minna mereseiklustele, avastada snorgeldades elavat mereelu või nautida purjetamis- ja kalapüügireise. Ära unustage kogeda kuulsat Kreeka kööki, nautida traditsioonilisi roogasid, nagu moussaka ja dakos, ning proovida kohalikes tavernades värskeid mereande.

Kreeta pakub rohkelt tegevusi ja vaatamisväärsusi, päevaste ekskursioonidega on lihtne ja mugav reisida ka teistele Kreeka saartele. Rannahuvilised peaksid külastama Elafonissi randa, mis on kuulus oma roosa liiva ja selge vee poolest, seda nimetatakse sageli Euroopa ilusaimaks rannaks. Saare iidse ajalooga tutvumiseks alusta ikoonilise Knossose paleega Heraklionis, mis on tõenäoliselt iidse Minose tsivilisatsiooni kõige olulisem seni säilinud mälestusmärk.

Kreetal on olemas kõik selleks, et nautida parimat uhkust: ideaalne suveilm kuni oktoobri keskpaigani, liivarannad, kristallselge taevasinine vesi, rikas ajalugu ja vapustavad vaatamisväärsused, kaunis loodus ja loomulikult kuulus ja maitsev Kreeka köök. Lisaks sellele kreeka külalislahkus ja Euroopa teenindusstandardid – juba tuttavad Baltikumi reisijale. Olenemata sellest, kas oled aktiivne looduseuurija, reisid pere ja lastega, otsid romantilist puhkust või tahaksid sõpradega pidutseda, leiad selle kõik Kreetalt.

„Kolm kõige populaarsemat Mitsise hotelli on saadaval ainult Join UP!-is: Mitsis Bali Paradise 4* on neist kõige väiksem, hubane ja kaasaegne, See asub mereäärses Bali külas, mis on kuulus oma autentse keskkonna poolest. Hea valik paaridele ja peredele, kes soovivad kogeda kõrgeid teenindusstandardeid ja viibida maalilises külas. Mitsis Cretan Village 4* – suur hotell 344 toaga, mida ümbritsevad laiad haljasalad. Asub kauni Anissarase kuldse ranna kõrval; olemas pikk (75m) liumägi. Pakutakse rinevat tüüpi majutust peredele, kes saavad valida, kas ööbida ühes suures toas või kahe eraldi magamistoaga toas.

Saare üks parimaid hotelle Mitsis Royal Mare 5* vastab kõrgeimatele ootustele ja sobib ka kõige nõudlikumale reisijale. Hotellis on üks Kreeta vanimaid ja suurimaid thalassokeskuseid, kus kõik kvaliteetsed spaahooldused tehakse mereveega. Lisaks saavad Mitsis Royal Mare kliendid nautida õhtusööki à la carte restoranides – iga restorani saab saab 7-öise peatumise kohta ühe korra tasuta (ette broneerides) külastada. Reisijatele, kes otsivad soodsamat puhkust, on suurepäraseks valikuks Eri Village või Sun Bay hotellid, mis jagavad sama territooriumi. Sun Bay toad on hiljuti renoveeritud, Eri Village’i toad mõnda aega tagasi. Asukoht sobib suurepäraselt klientidele, kes soovivad külastada Hersonissost, mis on üks saare suurimaid ja aktiivsemaid kuurorte. Teisest küljest on asukoht ideaalne peredele, kuna Star Beach Waterpark asub Eri Village’i kõrval, võimaldades nii lastel kui ka täiskasvanutel veepargis lustida. Lisaks on majutus hea hinnaga,“ kommenteerib Aurelija Kavaliauskiene, Join UP! Balticu toote- ja finantsjuht.

4. Millist kuurorti valida ja millised on Kreeta parimad rannad?