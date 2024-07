Lõõgastav spaapuhkus Eestimaa südames

Modernne majutus

Paide SPA hubased numbritoad on varustatud rikkalike mugavustega, selahulgas duši, fööni, televiisori, külmkapi ja WiFi-ühendusega. Sviitidesse on perega reisijate mugavuseks lisatud ka lahtitõmmatavad diivanvoodid ning mõned toad on varustatud ka konditsioneeriga. Neile, kes tavaliselt igal reisil allergiatablette kaasas kannavad, pakub Paide SPA lahendust allergiavabade tubade näol ning lisaks on kõik toad ka suitsuvabad. Hotellipuhkuse hinna sisse kuulub lisaks numbritoale ka hommikusöök, piiramatu pääs spaa- ja ujulaalasse ning tasuta parkimisvõimalus.