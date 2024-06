Lufthansa kehtestab Euroopa lendudele kuni 72 euro suuruse lisatasu

Lisatasu, mille suurus jääb sõltuvalt marsruudist ja piletihinnast, on mõeldud lennufirma keskkonna jalajälje vähendamiseks. „Lisatasu eesmärk on katta osa keskkonnanõuetest tingitud ja pidevalt kasvavatest lisakuludest,“ seisis Lufthansa 25. juunil avaldatud pressiteates.

Seejuures ei ole reisijatel võimalik lisatasu maksmisest pääseda ka aegsasti pileteid ette ostes, sest see rakendub kõigile alates tänasest broneeritavatele piletitele, mis väljuvad pärast 2025. aasta 1. jaanuari.

Euroopa lennundussektor on seadnud eesmärgiks viia 2050. aastaks enda süsinikdioksiidi heitkogused nulli. Kuna lennundus on aga üks kõige raskemini dekarboniseeritavaid tööstusharusid üldse, ulatuvad selle ülemineku kulud hinnanguliselt triljonitesse, kirjutab Bloomberg. Mõistagi kandub see üleminek ka piletihinda.