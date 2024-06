Tahad põgeneda Itaalia päikese alla? Toscana valitsus annab inimestele kuni 30 000 eurot, et nad sinna maja ostaks

Maja ostmine Toscanas on paljude inimeste unistus, kuid selle piirkonna kinnisvara on tuntud oma äärmiselt krõbedate hindade poolest, kirjutab Euronews.

Toscana ametiasutused on teatanud, et nad maksavad inimestele kuni 30 000 eurot, kui nad ostavad maja väheneva rahvaarvuga mägilinnadesse. Terves Itaalias on maapiirkondades rahvastikukriis, sest elanikud kolivad paremate töövõimaluste tõttu linna ning maapiirkondadesse jäävad vaid maha jäetud majad ning üha halvenev majandus.

Viimasel ajal on kohalikud omavalitsused pakkunud välja mitmesuguseid leidlikke lahendusi elanike arvu suurendamiseks, sealhulgas kinnisvara müümist vaid 1 euro eest. Toscanas on ametiasutused otsustanud minna teist teed ja maksta inimestele kopsaka rahasumma, et nad asuksid elama raskustes olevatesse piirkondadesse ning soetaksid sinna kinnisvara.

Uus programm kannab nime „Residency in the mountains 2024“ ja selle raames saavad taotlejad maja ostmiseks 10 000 kuni 30 000 eurot.

Raha saamiseks on aga mitmeid rangeid tingimusi. Näiteks peab kinnisvara asuma vähem kui 5000 elanikuga mägilinnas, mida Toscanas on kokku 119. Lisaks ei tohi rahaline toetus ületada 50 protsenti kinnisvara ostu- ja renoveerimiskuludest. Taotlejad peavad olema Itaalia, Euroopa Liidu riigi või kolmandate riikide kodanikud, kellel on vähemalt 10 aastat kestev elamisluba. Samuti peavad nad olema sisse kirjutatud mõnda Itaalia linna, kuid mitte mägilinna (Itaalia riikliku statistikaameti liigituse kohaselt), kuhu kolimiseks toetust pakutakse.

Toscana linnavalitsuse liikme Stefania Saccardi sõnul on Toscana mäed ainulaadse iluga kaetud territooriumid, kus on külasid, mis väärivad tähelepanu ja avastamist. Need kannatavad aga hetkel rahvaarvu kiire vähenemise all.

„Otsus elada mõnes mägilinnas on seega eriti noortele uus väljakutse ja võimalus,“ nentis Saccardi. Taotlusi saab esitada Toscana piirkonna veebilehel oleva ankeedi kaudu ja need tuleb esitada 27. juuliks kella 13ks.