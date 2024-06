Eestis kasvav lennufirma teenis megakahjumi, vaidleb Nordicaga, kuid omab ambitsioonikaid plaane

Saksa omanikele kuuluv lennufirma tegi 2023. aastal 85 miljoni eurose käibe juures 51,8 miljonit kahjumit. Kas olukord ongi nii nukker või on tegemist ajutise probleemiga?

Marabu juhatuse liige Mattias Tammeaid ütleb, et Marabu on kiiresti kasvav Euroopa lennufirma, mille asutas Londonis baseeruv varahaldusettevõte Attestor. Marabu teenindab peamiselt puhkuselende Saksamaalt. Alates tegevuse alustamisest 2023. aasta suvel on Marabu lennutanud puhkuse sihtkohtadesse Lõuna-Euroopas ja Põhja-Aafrikas üle ühe miljoni reisija.

Ta toob välja, et käesoleval suvel opereerib Marabu kokku 9 lennukit, millest 4 on Marabu enda Airbus A320neo tüüpi lennukid ja 5 on ACMI alusel renditud teistelt lennufirmadelt. Lennuk renditakse koos meeskonna, kindlustuse ja lennuki kasutamiseks vajalike teenustega. 2023. aasta suvel rentis Marabu kolm A320neo lennukit ka Nordica käest, kuid praeguseks on koostöö nendega lõppenud.

„Marabut juhitakse Tallinnast, Tallinna lennujaama naabruses asuvast peakontorist, kus asub ka juhtimiskeskus ja kus töötab praegu umbes 65 maapealset töötajat. Eesti ettevõttena on Marabu asunud Eestist värbama ka pardatöötajaid, kes toetaksid ettevõtte tegevust Euroopas,“ kommenteerib juhatuse liige ja lisab, et edasise kasvu plaanid on Marabul ambitsioonikad.

„Järgmise, 2025. aasta suvel plaanib Marabu opereerida kokku 15 lennukiga. Seejuures plaanib ettevõte kahekordistada oma A320neo lennukite arvu kaheksani. Selle tulemusel kasvab ka nii parda- kui ka maapealse personali arv.“

Ettevõte on muutnud suunda

Marabu Airlines OÜ registreeriti äriregistris 25. novembril 2022 aastal. Lennutegevust alustas Marabu 2023. aasta aprillis. Marabu lendab Saksamaalt, ennekõike hetkel Hamburgist ja Münchenist, Vahemere, Egiptuse, Kanaari saarte, Portugali ja Hispaania kaunimatesse rannasihtkohtadesse.