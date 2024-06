Suur hulk pettunud reisijaid said SmartLynxilt kätte sadade tuhandete eurode ulatuses kahjunõudeid

„Kuigi SmartLynx lahkus Eesti turult üsna kiiresti, oli lennuettevõte oma varasemate lendude eest vastutuse võtmise osas koostööaldis ja meil on hea meel, et aitasime klientidel kätte saada lennuhüvitised, milleks neil oli õigus,“ rääkis lennunõuete firma Lennuabi tegevjuht Karl Hõbemägi.

Nüüd on kõik selle aasta alguses veel üleval olnud kohtuasjad leidnud kompromisslahenduse ja kõik kohtuasjadega seotud nõuded maksti Lennuabi klientidele välja juuni alguses. Ka veel kohtusse jõudmata juhtumid on jõudnud lkompromissini ning Lennuabi on pakkunud oma klientidele võimalust need nõuded kohe ka välja osta, et nad saaksid oma raha kätte võimalikult kiiresti.