Miks minna linnast välja kunsti nautima?

Kunstifestivali süda tuksub aga Äksis. Tartumaa Aasta Külaks 2022 pärjatud Äksi alevik on avalikkusele suunatud kunstiga rõõmustanud inimesi juba mitmeid aastaid. Lisaks Galerii NO1-le on tähelepanu tõmmanud ka Tiina Tambaumi ja Leo Hertmanni visuaalselt efektsed ja sotsiaalselt tundlikud valgusinstallatsioonid. Kultuuripealinna aastal kasvatavad nad möödujate silme all 24 nabakõrgust lillhernepalli, mis igal aastaajal on erimoodi ja isevärvi, ning võib juhtuda, et aasta lõpuks saavad neist hoopiski säbrulised lumepallid.