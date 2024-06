Tasub kiirustada! Lux Express teeb jaaninädalal üle 40 lisareisi, kuid paljud reisid on juba välja müüdud

„Loodame, et lisareisid aitavad leevendada nõudlust ning võimaldavad kõigil soovijatel mugavalt ja turvaliselt sihtkohta jõuda,“ ütles Lux Expressi juhatuse liige Ingmar Roos. Juba mais ja juunis on Lux Express raudteeremondist tingitud häirete ja reisijatevoo teenindamiseks lisanud Tallinn-Tartu liinile kokku ligi 90 reisi, mis moodustavad üle 4000 istekoha.

Roos rõhutas, et kellel on plaanis suvel mõnda suurüritust väisata, peaks bussipiletid juba varakult ära ostma. „Sellisel juhul on koht kindlustatud ning bussifirmal on võimalik planeerida lisareise. Ja kui plaanid peaksid muutuma, saab pileteid ka ümber vahetada või tagastada,“ märkis bussifirma esindaja.