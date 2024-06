„Siin läheb sada eurot päevas vaja.“ Eestlastegi seas populaarse kuurortlinna hinnad muudkui kerkivad

Marjamüügis suurt hinnavahet võrreldes poega ei märgata. Legendaarse J. Basanavičiuse värava ees müüs naine maasikaid ja kirsse, kilogramm vastavalt seitse ja üheksa eurot. Võrdluseks: just nädal tagasi sai poest seal maasikaid veel nelja euro eest. „Praegu on vahehooaeg. Kasvuhoonetes on marjad juba otsas ja põllul pole veel ühtegi. Kui marjad põllul valmivad, lähevad need odavamaks,“ selgitas poepidaja maasika hinna kujunemise tagamaid.