Hinnatõus Itaalia moodi. Väikelinn müüb maju varasema ühe euro asemel kolme euro eest

Kuid seekord tuleb maja eest varasema euro eest välja käia kolm eurot. Maja ostuga kaasnevad ka muud tingimused. Sambuca küla sai kuulsaks, müües maju ühe euro eest. Odava kinnisvara kujul on tegu tühjaks jooksvate külade strateegiaga meelitada elanikke külla tagasi ja päästa lagunevat kinnisvara.

Hinnatõus

Suure nõudluse pärast pannakse veel rohkem maju müüki. Seekord on saadaval kümme maja, mille alghind on kolm eurot. Majad on ehitatud kivist, kahe-kolme korrusega ning kahe-kolme toaga.