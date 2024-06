VIDEO | Kaos Birminghami lennujaamas. Turvakontrolli järjekord ulatus lennujaamast välja, inimesed ootasid kontrolli läbimiseks tunde

Suurbritannia südames asuva linna Birminghami lennujaama on tabanud tõeline kaos. Lennujaam on andnud reisijatele segaseid signaale selle kohta, kui suuri vedelikke võib käsipagasis kaasas kanda. See on tekitanud ülipikad turvakontrolli järjekorrad, mis ulatusid koguni lennujaama hoonest välja.