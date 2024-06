Lähed välismaale kontserdile? Loe, mida teha, kui armastatud muusiku kontsert lükatakse edasi või lausa tühistatakse

Nii lähevad raisku kallid kontserdi- ja lennupiletid, majutuse broneering. Seda enam, et suurte artistide kontsertide ajal tõusevad toimumispaiga läheduses asuvate ööbimiskohtade hinnad lakke.

„Kontserdile reisides tuleb meeles pidada, et ka artist on inimene, kelle haigestumise tõttu võib kontsert edasi lükkuda või ära jääda. Suuremad festivalid on vabaõhuüritused, kus tuleb arvestada festivali ära jäämisega näiteks raskete ilmastikuolude tõttu. Lisaks peab meeles pidama, et suurtes rahvamassides liikudes suureneb ka vigastuste saamise hulk,“ selgitas kindlustusettevõtte Gjensidige Eesti filiaali juht Raido Kirsiste.

Kui reisi eesmärgiks on külastada kontserti või mõnda muud üritust, siis tasub kindlasti valida reisitõrke lisakaitse, mis katab kulud, kui planeeritud üritus tühistatakse. „Kui sel juhul ei soovita enam sihtkohta reisida, hüvitab kindlustus tehtud kulud (lennupiletid, majutus, kontserdipiletid). Siinkohal tuleb üle vaadata reisile tehtud kulutused ning veenduda, et reisitõrke kindlustussumma on valitud piisavalt suur. Loomulikult on ka võimalik, et reisile minnakse ürituse ärajäämisest sõltumata. Sel juhul hüvitab kindlustus ürituse piletitele tehtud kulud,“ lisas Kirsiste.

Juhul kui kontsert lükkub edasi ja kindlustatu soovib hilisemale kontserdile minna, hüvitab kindlustus selle osa, mis tuleb juurde maksta. Kui kontsert jääb ära, hüvitatakse kõik kulud.

„Mõlemal juhul arvestame hüvitist reisitõrke kindlustussumma ulatuses, seega tasub kindlustussumma valimisel lähtuda kontserdile tehtud kogukulust. Kui kontsert lükkub edasi, kehtivad juba ostetud piletid ka uuel kontserdil. Sellisel juhul uute, hilisemate lennupiletite ja majutuse broneerimisel on kontserdipiletite arvelt justkui rohkem mänguruumi majutuse ja lennupiletite vaatamiseks. Aastase reisikindlustuse puhul on eelis ka see, et kui kontsert toimub aastase reisikindlustuse perioodil, ei pea uueks reisiks uut kindlustust ostma,“ütles Kirsiste

Lisaks kontserdi ära jäämisele, on kaasnevaid riske kontserdil veelgi. Kuigi kontserdid vastavad enamasti kõrgetele turvastandarditele ning turvalisuse eest vastutab korraldaja, jääb alati ka oht suurte rahvamasside hulgas saada kergemaid või raskemaid vigastusi. Seepärast on hea, kui olemas on ka tervisekindlustus, kuna teinekord võib ka kiire arstivisiit päris kulukaks osutuda. Lisaks lisab see meelerahu juhuks kui midagi peaks juhtuma.