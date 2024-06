Ilmselt ei mõtle paljud lennupileteid ostes selle peale, millist trajektoori mööda lend toimub. Samal ajal on airBaltic alati rõhutanud, et ettevõtte prioriteet on reisijate, lennukite ja meeskonna ohutus. Aga mis siis, kui Taškendi lend peab Venemaal hädamaanduma? Kas ei ole ka ohtu, et Venemaa võib lennuki alla lasta?