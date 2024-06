Neli Eesti suurt kuurorti ootavad suve eri meeleolus. Mõnest kohast on kadunud venelased, mõnest soomlased, aga eelkõige on oluline see, milline on ilm. Hinnad ei erine kohati välismaa ega Tallinna kuumematest paikadest, kuid nii kohalikud kui ka välismaised turistid leiavad meie kuurorte aasta-aastalt üha enam. Vaatasime, milline on Eesti suviste lemmikpaikade hinnatase, ja küsisime, mida kohalikud turismiedendajad „kõrgete hindade probleemist“ arvavad.