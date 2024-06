Lux Express avas Riia kesklinna ja lennujaama vahel uue liini

„Eesti inimestel on ilmselt raske mõista, mis uudis see ühe lennujaama bussiliini avamine ikka on. Siin, Riias, on aga tegemist nii olulise sündmusega, et liini avamisele saabusid kõnet pidasid Läti valitsuse transpordiminister ja Riia lennujaama juhatuse esimees,“ kirjeldas Lux Expressi juhatuse liige Ingmar Roos eile Läti pealinnas toimunud pidulikke sündmuseid.

Riia bussi- ja lennujaama lahutab ligi 13 kilomeetrit ning Lux Expressi väitel ei ole seal seni olnud ühtegi toimivat otseliini. „Valdavalt on selle töö ära teinud taksod, aga nende kõikuvad ja kohati ulmelised hinnad on toonud reisijatelt sageli kaebusi.“

Kui aga natuke jalutada, saab lennujaama sõitmiseks kasutada ka Riia bussiliini number 22, mis väljub bussijaama lähedalt ja sõidab sihtpunkti ca pool tundi. Piletihind liinil on Riia lennujaama andmetel 1,81 eurot.

„Kuna meie Tallinna buss peab Riia bussijaamast edasi Vilniusesse sõitma või Eestisse tagasi pöörduma, siis otsustasime selle vaakumi lahendada kiirete Iveco transfeer-bussidega, mis võtavad peale kuni 24 reisijat ja teevad päeva jooksul mõlemas suunas 15 reisi,“ ütles Roos. „Me tahame, et ennekõike meie Tallinnast ja Pärnust saabuvad reisijad ei peaks kannatama ja saaksid kiiresti, mugavalt ja säästlikult Riia lennujaama ja sealt tagasi bussijaama sõita.“

Uuel bussiliinil on 8 peatust ja Lux Expressi kodulehelt saab ekspressbussile tavapileti osta kaheksa euroga, alla 16-aastastele noortele ja lastele maksab pilet 6 eurot. Piletit päeva jooksul vahetada, et reisijad jõuaksid igal juhul bussi peale ka siis, kui lennud on tühistatud või on saabumise-väljumise ajad muutunud. Eestist reisides, Tallinnast või Pärnust saab pileti osta ka otse Riia lennujaama, mis teeb Riias ümberistumise soodsamaks ja mugavamaks.