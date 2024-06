Lapsed! Aeg on vallutada Saaremaa

Umbes sellistel teemade ümber keerlesid minu elus paar nädalat enne seda, kui oma vahvad kaasautorid Aksli ja Johani Auto Bassadone käest saadud tuliuude Citroen Berlingosse pakkisin ja suuna kõikide unistuste saarele sättisin. On oluline ära märkida, et on hästi tähtis, et sul oleks istumise all hea auto – teadupärast on Saaremaa suvel enam, kui populaarne, mis tähendab omakorda seda, et liiklus sinna ja seal on võrdlemisi tihe ning tuleb ainult abiks, kui sinu auto on turvaline ja mugav. Seda meie kasutuses olev Citroen kahtlemata oli ja võisin tunda ennast nii roolis vägagi turvaliselt. Esiteks seetõttu, et auto on suur ja mahukas, mis tagas selle, et liikumine maanteel oli sujuv ja mõnus, teises seetõttu, et uue auto tuhin hoidis muidu omavahel pahatihti igavusest kraaklevatel Akslil ja Johanil fookuse hoopistükkis auto avastamisel, mitte omavahel jagelemisel. Ja et teel olles tühjast kõhust tingitud tujutsemisi ei oleks, käisime enne teele asumist läbi Selverist, kust head ja paremat kaasa ostsime.