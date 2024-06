VAATA JA KUULA | Reisisõbrad. Montenegro: avastamata pärl neile, kes tahavad kogeda midagi uut!

Montenegro on ideaalne sihtkoht kõigile, kes otsivad kombinatsiooni lummavast loodusest, rikkalikust kultuuripärandist ja põnevatest seiklustest. Montenegro pakub igal sammul tõeliselt hingematvaid vaateid: mägede ja kristallselge sinise mere vahel leidub kauneid fjorde, imelisi järvi ja lopsakaid metsi. Montenegro on ka koht, kus ajalugu kohtub tänapäevaga. Avastage näiteks Kotori vanalinna kitsaid munakivitänavaid, kus iga nurk räägib loo sajanditevanusest ajast. Saadet juhib reisikorraldaja Travel House asutaja Janno Joona. Külaliseks on Travel House reisikonsultant Triin Kondoja.