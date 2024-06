See luksuslik paradiis asub Tallinnast vaid 30 minuti kaugusel

Grill, tšill ja mullivann

Pärast väikest leiva luusse laskmist otsustasime, et on aeg mullivann ära proovida. Spaas mullivannis istudes mõtlen alati, et küll oleks mõnus, kui siin oleks vähem inimesi ja rohkem vaikust. Just seda Serenity Forestis nautida saigi. Võiks isegi öelda, et tegu ei olegi pelgalt ööbimispaigaga, vaid privaatse spaaga.

Nii võib tööd teha küll

Pärast kerget hommikusööki ja maitsvat kohvi Nespresso masinast tuli tõdeda, et tegemist on siiski esmaspäevaga, mis tähendas, et vähemalt osaliselt pidime reaalsusse tagasi tulema ja veidi tööd tegema. See ei morjendanud meid aga üldse, sest kui ümbrus on nii kaunis, ei ole ka töö tegemisel häda midagi. Klaviatuuril klõbistades jõudsin mõelda, et see on koht, kus saab puhata nii, et töölt puhkust võtma ei peagi. Päeval teed arvutis tööd või sõidad isegi linna kontorisse ja õhtud veedad looduse rüpes lõõgastudes. Kui saaksin, siis jääksin siia nädalateks või isegi kuudeks.