Tallinnasse lennata soovinud reisijad viidi hoopis Norra väikelinna

Otsus oli seda erakordsem, et Kristiansand ei jää Oslo-Tallinna lennu liinikoridorile, vaid paikneb Norra pealinnast hoopis 300 kilomeetrit edelas.

Delfi lugeja teatel tuli teade, et Tallinna asemel lennatakse esmalt hoopis 115 000 elanikuga Norra väikelinna reisijate jaoks täiesti ootamatult. „16.20 pidi Oslost startima lennuk Tallinna. Ootamatult teatati meile, et SAS on otsustanud lennata Kristiansandi, mis pole isegi tee peal,“ pahandas lugeja.