Kindlustusfirma: eestlased armastavad jätkuvalt kaugeid puhkusereise

Meditsiiniabi kindlustussummade puhul kehtib reegel, et mida kaugemale ja mida pikemaks on reis planeeritud, seda suurem kindlustussumma on mõistlik valida. Tuleks arvestada, et raviteenuste hinnad Euroopas ja teistel mandritel võivad olulisel määral erineda. Näiteks Türgis ja Egiptuses on toidumürgistuse korral antava erakorralise esmaabi maksumus sõltuvalt teostatud uuringutest ja osutatud raviteenustest vahemikus 900–2500 eurot. USA-s võivad välisriigi kodanikule kiireloomulised põhjalikud laboriuuringud maksma minna lausa mitmekümneid tuhandeid. Lisaks, kui tekib vajadus haigestunu kodumaale tagasi toimetada, on suur vahe, kas transport toimub teiselt mandrilt või lähiriigist, sest kulud võivad erineda kümneid kordi.