10 nippi, kuidas turismialal edu saavutada!

„Meie korraldajaid on väga abivalmid ja orienteeritud sellele, et edasimüüjad valdaksid võimalikult hästi kogu pakutava tootega seonduvat. Selle jaoks võimaldavad korraldajad edasimüüjatele laialdaselt lihtsasti kättesaadavat infot, teevad toodet tutvustavaid seminare ja jagavad oma kogemusi.“

Seda mõtet toetab ka Travel House’i asutaja ja tõdeb, et praegu turul olevad kuus suurimat pakettreiside korraldajat on õnneks kõik usaldusväärsed partnerid. Reisid toimuvad ladusalt ja info liikuvus reisibüroode ning korraldajate vahel on väga hea.

Tuusiku looja hinnangul on see väga oluline punkt, kuna reisimine on emotsionaalne tegevus ja usaldus kõige alus. „Klienti ei tohi kunagi petta ja kogu teenus peab vastama lubatule, muidu pikka edu ei tule.“

Orub nõustub, tuues välja, et on oluline teada näiteks seda, kuidas ja millistel põhimõtetel hotellid töötavad, sest üldine standard on suurel määral sama. „Saad seeläbi palju paremini aru ja oskad nii kliendile kui ka töötajatele seletada, kuidas ja mis põhjustel tehakse ülemüüki või miks võivad muutuda hinnad. Muidugi on see sihtkohaspetsiifiline, kuid üldise aimduse saab kätte.“

Berit Orub soovitab kindlasti minna kogema praktikaid väljaspool Eestit. „Oma koolikaaslaste pealt nägin, et see laiendas nende kogemuste pagasit. Tartu Ülikooli Pärnu kolledž võimaldas palju välispraktikat. Usun, et see on turismihariduse juures must have.“

Kärt Lelle sõnul on turismitöös väga oluline just kirg reisimise vastu. „Nii need kogemused tekivad!“

Kärt Lelle on tegevjuht eestlaste hulgas tuntud ja armastatud reisibüroos Tuusik, mis on tegutsenud juba üle kümne aasta. Uustulijana turul kiirelt usaldusväärsuse saavutanud Travel House’i taga on üks ettevõtte asutajatest Berit Orub.

„Väga tore on mõelda, et õpi teiste vigadest, ometi on tõsiasi see, et ilmselt tuleb ikka kõik vead iseenda nahal läbi kogeda, et päriselt aru saada ja teist korda mitte samasse ämbrisse astuda,“ muigab Orub. Eksida võib selles valdkonnas tema sõnul väga kergesti ja kellegi teise vigadest õppida on pigem raske.

„Eks ta ole, et usaldusväärne koduleht on suuresti ostuotsuse kallutajaks,“ nendib Orub, kelle ettevõte on arengufaasis. „Kui kodulehel on info segane, keeruline ja ebakorrektne, ostab klient mujalt, sest kogu põhitöö käib ju interneti vahendusel ja otsene kontorisse tulev klient on pigem haruharv. Travel House’il ses osas arenguruumi on. Mõtteid, kuidas kodulehte paremini teha, on palju ja liigume jõudsalt sammhaaval paremate lahenduste poole. Areneme ja usun, et juba varsti on ka meie koduleht oluliselt konkurentsivõimelisem, kui ta on seda praegu.“

Orub on sama meelt, tõdedes, et tänapäeval nähtaval olla ei ole vist isegi muudmoodi võimalik. „Kui sind pole sotsiaalmeedias, siis keegi ei teagi, mida teed. Kujutan ette, et päris noortel, kes koos sotsiaalmeediaga koos üles kasvavad, on väga head eeldused some turunduse tegemiseks ning päris kindlasti oskavad nad isegi paremini hinnata, kuidas ja kus kiiresti ning selgelt infot edastada, et kõige paremini õigete inimesteni jõuda.“

Turundusoskus on Kärt Lelle sõnul selles äris üldse kõige alus, kuna konkurents on tihe ja kuidagi peab eristuma ning silma paistma.

Ükskõik mis valdkonna puhul on hästi õnnestuva koostöö võtmeks inimestevaheline kontakt, kinnitab Orub. „Mina julgen küll öelda, et reisikorraldajate ja -büroode vaheline suhtlus just inimeste tasandil on alati orienteeritud ainult ühele – leida kliendile parim reis,“ jagab naine. „Pakettreis on väga kriitiline toode. Kuna muutujaid on palju, siis ka tekkinud veaolukordade või muudatuste korral võime alati oma koostööpartneritele kindlad olla ning teame, et nad on alati jõu ja nõuga abiks.“

„Eelduseks on alati muidugi teha kõike 100% õigesti, kuid fakt on, et seal, kus töös on inimfaktor, tulevad ka eksitused. Ega siis olegi muud, kui sirge seljaga oma eksimuste eest vastutada. Usun, et mingid vead, mida olen töös teinud, on just need, mida ma tõenäoliselt nüüd sada korda üle kontrollin ja pigem neid enam kunagi ei tee.“

Ka Lelle nendib, et vead tekivad ja see on täiesti loomulik – oluline on tõepoolest nendest ka õppida. „Samuti on ülioluline, kuidas reisiettevõte tegeleb kaebustega,“ toob ta välja. „Tuusik on väga palju püsikliente saanud just kaebustega hästi tegeledes. Tuleb kliendi jaoks alati olemas olla, ka siis, kui tekivad probleemid.“

8. Loo ettevõttele selge kuvand

Täna alustades on Kärt Lelle hinnangul oluline eristumine. „Konkurents on ülitihe, kuna Eestis on enam kui 200 reisibürood ja turule tulles tuleks teha midagi teisiti, pidades silmas, mida kliendid hetkel sooviksid. Tuusik eristus kümme aastat tagasi, alustades traditsioonilistest reisibüroodest, viies kogu turunduse sotsiaalmeediasse.“

Paar aastat tagasi alustanud Travel House’i tiim on seisukohal, et kuivõrd selles valdkonnas on pakkujaid tõesti palju, tuleb väga hoolikalt mõelda, kas joosta võidu kõigiga või teha midagi teisiti, et natukenegi eristuda.

„Toode, mida reisibürood müüvad, on kõigil sama, sealjuures nii toode ise kui ka hind, mida saab pakkuda. See on reguleeritud korraldajate poolt. Eesti reisibüroodel ei ole lubatud soodustusi teha. Seega tuleb väga hoolikalt mõelda, kuidas müüa sama „sokipaari“ nii hästi, et klient just sinu käest osta sooviks,“ muheleb Orub.

Kui teed midagi hästi, siis Eesti klient on üldjuhul väga lojaalne ja on suur tõenäosus, et uue ostusooviga pöördub ta taas sinu poole. „Kuna pakettreisimaastikul on praegu turul väga palju korraldajaid, siis püünele pääseda ja klienti võita on võimalik ainult hästi tehtud tööga. Selleks oleme loonud oma stiili, kuidas meie kliendiga suhtleme ja käitume, ning usun, et teeme seda täna veidi teisiti kui teised. Eks aeg näitab, kas meie Eesti kliendile on see stiil meeltmööda ja sobib, kuid praegu tundub, et need armsad kliendid, kelle oleme võitnud, on rahul ja neile meie stiil meeldib.“

9. Analüüsi tehtut

„Olen mõelnud, et oleks võinud teha teisiti,“ kirjeldab Orub. „Oleksin võinud juba ülikooli ajal endale selgeks teha, milline valdkond on see päris minu valdkond, siis oleksin osanud juba konkreetsemaid praktikakohti valida. Teisalt võib-olla just see, et kooliajal sai erinevaid sektoreid läbi proovitud, andis mulle laiema pildi turismimaastikul orienteerumiseks.“

10. Armasta oma tööd!

Kärt Lelle peab peamiseks, et oleks tahe ja kirg! „Nii on ju igas valdkonnas. Edu tuleb, kui sulle meeldib see, mida sa teed. Kliendid saavad kohe aru, kui üritad lihtsalt müüa. Tuleb pakkuda lisaväärtust, mis iganes see siis on,“ on naine kindel. Turism on tema hinnangul inimeste äri. „Võti ongi leida see miski, mis inimesi kõnetab!“

Milline inimene sobib reisikonsultandiks? Tuusiku tegevjuhi Kärt Lelle hinnangul sobivad siia valdkonda väga vähesed, sest peab olema ülisuur stressitaluvus, väga positiivne ellusuhtumine ja suur kirg reisimise vastu. Samuti on oluline kiire reageerimine ja töövalmidus 24/7. See on rohkem elustiil, kus saab palju reisida, kuid peab ka väga palju tööd tegema. „Kindlasti ei sobi see inimestele, kes soovivad E–R 9–17 töökohta ja vabal ajal mitte tööga tegeleda,“ toob Lelle välja. Travel House’i looja Berit Orub loetleb omadusi, mis on tema kogemuste põhjal määravaks osutunud: Huvi reisimise, sihtkohtade, hotellide vastu. Soov uurida ise ja oma teadmisi laiendada, juurde lugeda, otsida, avastada. Hasart, et inimesel läheks silm särama, kui ta leiab kliendile midagi väga head, tahtmine otsida vastavalt kliendi vajadustele see maksimaalne parim valik, mida klient oma eelarve piires võimaldada saab. Kohusetundlikkus ja täpsus – reisikonsultant teab, et õnnestunud reisi eelduseks on korrektne reisibroneeringu vormistus. Ta vastutab õigesti tehtud müügi eest. Võimekus hallata mahukat informatsiooni. Kuna korraldajaid on palju ja seeläbi tingimusi, reegleid, muutuvat infot tohutult, siis üks hea konsultant peab olema võimeline kogu seda infot haldama, leidma ja õigesti edastama. Elukogemus. Konsultandi võimekus samastuda kliendiga ja seeläbi vahel küsimata aimata tema vajadusi, oskab soovitada valikuid, mis võiksid vahel „kliendi paina“ (Heli Toomani väljend kooliajal) ületada kliendi ootusi.

„Turism on elu. Elu on turism.“ Kujutage ette, et olete laeva kapten turismimaailma tohutul ookeanil. Iga tehtud otsus suunab teid seni kaardistamata aladele, mis on täis võimalusi ja väljakutseid. Mõnel laiuskraadil saate võimaluse luua oma lemmikrestorani, teises kohas terendab väljavaade hea hotelli või puhkemaja rajamiseks, mõnele mandrile lähenedes tekib soov hakata reisikorraldajaks või matkajuhiks. Ookeanil võivad laeva tabada ka kõva vastutuul või hoopis tuulevaikus. Väljakutsetele vastamiseks ja võimaluste realiseerimiseks on teil vaja koguda erinevaid teadmisi ja oskuseid, nagu näiteks: alusteadmised turismimajandusest;

külalislahkus;

ettevõtluskeskkond ja ettevõtluse alused;

turismigeograafia;

turismisihtkoha arendamine;

meeskonnatöö oskused;

multikultuursete meeskondade juhtimine;

teenuste disain ja teenusmajandus;

hinnakujundus ja juhtimisarvestus. Nii need kui ka paljud teised teadmised ja oskused annavad kaptenile kindlad käed karide vältimiseks ning laeva hoidmiseks kindlal kursil, eeldused uute paikade ja inimeste avastamiseks, väärtuslike suhtlusvõrgustike loomiseks ning eneseteostuseks – see on seikluslik teekond turismimaailma ookeanis. Just sellist avastamiste teekonda pakub turismi- ja hotelli ettevõtluse õppekava, andes teile reisimise ja külalislahkuse imelises maailmas navigeerimiseks teadmiste ning oskuste kompassi.