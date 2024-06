Katse 2. Küprose lennule jõudmine ei sujunud ka täna probleemideta

Lennujaama kommunikatsioonijuhi Margot Holtsi kinnitusel olid kõik osapooled nädalatagusest kahetsusväärsest juhtumist õppinud. See tähendas, et reisijad olid täna aegsasti lennujaamas kohal ning lennule oli lahti tehtud viis registreerimislauda, et check-ini ja pagasi loovutamise järjekord võimalikult kiiresti edeneks.