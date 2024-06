Luminor: reisidega seonduv pettuseoht algab juba enne puhkuse algust

„Reisidega seonduv pettuseoht algab juba enne puhkuse algust – oluline on veenduda, et reisi-, autorendi-, kindlustus- ja majutuspakkuja ka päriselt eksisteerib. Kui ettevõte on ostja jaoks tundmatu, siis on vajalik taustakontroll – üks lihtsamaid viise selleks on guugeldamine ning võimaliku negatiivse info otsimine,“ ütles Kiik.

Ta nentis, et kui reisile suunduv inimene on vilunum taustakontrollija, siis Eesti ettevõtete puhul on lihtne vaadata ka näiteks paketireisi pakkuja majandustulemusi – kui firma on suures miinuses või majandusaasta aruanded on esitamata, siis soovitab Kiik olla ettevaatlik. Ta möönab, et välismaa ettevõtete kohta info leidmine on juba keerukam ettevõtmine.

Kiik selgitas, et tegelikult sõltub kõik reisi ostja riskitaluvusest – võib juhtuda, et tundmatuna kõlava reisipakkuja hind on kolm korda soodsam kui mõne tuntud müüja hind ning tegelikult pakutakse kvaliteetset teenust. Sama kehtib ka endale ise majutust otsivate inimestega, kes kasutavad näiteks erinevaid populaarseid portaale nagu Booking ja Airbnb.

Ta möönis, et võib juhtuda ka seda, et ka sellistesse portaalidesse on päris kuulutuste vahele n-ö ära eksinud mõni võltskuulutus. „Kuulutus võib tunduda sama tõsiseltvõetav kui päris majutusepakkuja oma, kuid häirekellad peaks helisema lööma näiteks olukord, mil maksja suunatakse edasi mõnele teisele platvormile teenuse eest tasuma,“ sõnas Kiik.

Luminori pettuste tõkestamise spetsialist märkis, et puhkuseperiooditi esineb rohkesti pettusi ka Facebookis, kus inimene näeb ingliskeelset reklaampostitust, näiteks märksõnadega: cheap, all-inclusive, travel option. Seejärel klikitakse postitusel, saadakse meilile pakkumine, tehakse makse ära ning kokkuvõttes selgub, et kõnealust pakkujat ei eksisteerigi.