Aina ebamugavamaks läheb? airBaltic muudab istmevahed praegusest veelgi kitsamaks

airBaltic ja RECARO Aircraft Seating on teatanud plaanist varustada lennufirma kõik Airbus A220-300 lennukid uute turistiklassi istmetega, mille istmevahe on 76cm. Praegu on airBalticu lennukitel istmevahe 81cm, seega võib eriti pikkadel inimestel muutuda lennukis istumine praegusest veelgi ebamugavamaks.

„Selleks, et tõsta reisijate mugavust ja reisikogemust veelgi, oleme põnevil, et saame nüüd avalikustada oma plaanid koostöös RECARO Aircraft Seatingiga meie uue istmete osas, millest saavad kasu kõik airBalticu reisijad,“ lisas ta.

Seda, et praegu on airBalticu istmevahe suurem, Gauss mõistagi ei maininud.

Kuigi uued istmed on praegustest tihedamini paigutatud, toovad need reisijatele kaasa ka mitmeid hüvesid. Näiteks on uutel istmetel integreeritud peatugi, seljatugi, mida on võimalik tahapoole lükata ja elektripistik igal istmel koos USB-C ühendusega. Uued istmed saavad olema helehalli nahakattega ja need on plaanis kasutusele võtta 2026. aastal.