Šiaulai – seiklejate paradiis Põhja-Leedus

Mida vaadata?

Kas teadsite, et Šiauliais on Talkša järv, mille kaldal elab seitse tonni kaaluv „Raudse rebase“ skulptuur? See on kindlasti kõige suurem ja sõbralikum loom, keda olete kunagi näinud. Šiauliai rebasele meeldib väga jäätis ja samuti meeldib talle, kui teda pildistatakse. Muide, rebane saab kiidelda nii oma suure kasvu kui ka erakordse südamega, kuhu on peidetud kiri tulevastele põlvedele.