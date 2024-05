Logistikafirma pakub lemmikloomadega Rootsi reisijatele ööbimiseks ruumikaid kajuteid

DFDS Eesti turundusjuhi Kristiina Laaniste sõnul on Paldiski-Kapellskär liinil sõitva Sirena Seaways Premium-klassi Commodore kajutid külastajate seas väga populaarsed, sest avaras merevaatega ja arvukate lisahüvedega toas on võimalik merereis väga mugavalt ja meeldejäävalt mööda saata. Nüüd on nendes hotellitoa sarnastes kajutites võimalik esmakordselt ka lemmikloomaga reisida.