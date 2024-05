SELGITUS | Millistel tingimustel saab lennureisija kompensatsiooni ja millistel mitte?

Üldjoontes saab öelda, et paraku sellises olukorras reisija kompensatsiooni ehk hüvitist ei saa. Euroopa Liidu ametlikul veebilehel on kirjutatud, et lennust maha jäämine on tavaliselt siiski reisija enda süü ja lennufirmat selles süüdistada ei saa, sest tihti on lennufirmadel tihe graafik ja järgmised lennud ootel, mistõttu ei saa igaühele järeleandmisi teha.