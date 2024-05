Maaliliste vaadetega puhkepaik Muhumaal sobib tõeliseks lõõgastumiseks

Mugava ja helge majakese tõeline tõmbenumber on kahtlemata kaunis vannituba, kus aukohal metsavaatega mahukas vann. Kes vanni ei armasta, saab kasutada ruumikat dušinurka.

Loomulikult on WUUD Stay puhkemajas ka mugav kööginurk, kus on kõik vajalik maitsvate roogade valmistamiseks. Kes armastab kokkamist aga värskes õhus, saab sammud seada hoopis õue ja grilli kuumaks ajada. Terrassil lamamistoolis on võimalik lõõgastuda, nautida värsket männihõngu ja õndsalt unistada.