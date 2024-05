Reisil võib ootamatu tervisemure tõttu minna arstivisiit maksma mitu tuhat eurot

Aastane reisikindlustus on kaitseks eelkõige reisitõrgete puhul. Reisitõrke kindlustus ei hakka kehtima kohe pärast poliisi väljastamist, vaid väikse viitega. Aastase reisikindlustusega võib aga kindel olla, et külmetushaigus, mis algab paar päeva enne reisi, ei lange välistatud juhtumite alla. Sellised juhtumid on eriti sagedased perereisidel, kus lapsed vahetult enne reisi haigestuvad.

Kui tervis veab ootamatult alt

„Tihti inimesed, kes valivad n-ö soodsaid pakettreise sihtkohtadesse nagu Türgi või Egiptus mõtlevad, et pakettreis oli ise juba nii odav, et ei hakka enam reisikindlustust tegema. Mõeldes, et isegi kui reis ära jääb, pole kahju rahakotile nii suur. Kui aga reisil olles peaks midagi juhtuma, ja kõige tõenäolisem on, et see juhtub just tervisega, siis näiteks ainuüksi külmetushaiguste või kõhumurede korral ulatuvad arved Egiptuses tuhandetesse eurodesse. Näiteks ühel juhul läks bronhiidi ja gastroenteriidiga ravi üle 3000 euro, selgitas Kirsiste.