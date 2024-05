GRAAFIK | 320 eurot öö. Perepuhkus Eestis eeldab suurt väljaminekut. Mis tõstab hinnad kõrgustesse ja kuidas puhata soodsamalt?

Eesti spaahotellide hinnad on viimasel ajal taas tähelepanu keskmesse tõusnud. Palju on arutletud selle üle, kas puhata Eestis või välismaal. Eks see jää igaühe enda otsustada. Delfi Ärileht vaatas, milliste hindadega tuleks spaapuhkusele minnes arvestada ja mida selle raha eest saab.

Vaatasime ööbimise hindu nii ühele inimesele, paarile kui ka kahelapselisele perele, kus üks laps on seitsmeaastane ja teine kümneaastane. Hindu vaadates tuleb arvesse võtta asjaolu, et hinnad on olenevalt kuupäevast väga erisugused. Kuna arvestasime, et nädala sees tuleb tööl käia, valisime ajavahemikuks 11.–12. mai ehk reedest laupäevani. Valitud on kõige odavamad toad, mida booking.com keskkond välja pakkus. Neljaliikmelise pere makstavaid hindu võib mõjutada ka asjaolu, et peretube vms polnud vaadeldaval ajal enam saada.