Teisipäeval ilmus traagiline lugu sellest, kuidas turbulentsi sattunud Londoni-Singapuri lennul sai üks inimene surma ja üle 20 vigastada. Üleeile olid veel paljudki intensiivravis. Kui ohtlik on ikkagi turbulents?

Üldjuhul on turbulentsist tingitud surmajuhtumid ja tõsised vigastused siiski haruldased. Samas nentis Inglismaa Readingi ülikooli atmosfääriteaduste professor Paul Williams, et nende sagedus on suurenenud.