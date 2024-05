Puhka Lätis | Kohad, mida võiksid lõunanaabrite juures kindlasti külastada

Naudi päikest hotellis Hotel Jūrmala SPA

Sel suvel ootab Hotel Jūrmala SPA külalisi 31 värske sisekujundusega numbrituba. Uued toad asuvad hotelli ülemisel korrusel ja need on liigitatud kolme kategooriasse: Comfort, Premium ja Junior Suite. Uued numbritoad on kujundatud mereäärsele kuurordile iseloomulikes rahulikes naturaalsetes toonides.

Sigulda seikluspark Tarzāns on Baltimaade suurim vabaõhuseikluspark

Pargis on 11 seiklusrada, rohkem kui 140 takistusega. Kõige ekstreemsemad rajad on 15 meetri kõrgusel õhus, samas kui kergemad on maapinnast vaid paari meetri kõrgusel. Lastepargi rajad sobivad lastele alates 3. eluaastast. Kõige meelierutavam on aga õhusõidurada, mille pikkus on üle ühe kilomeetri! Kõik rajad on varustatud Šveitsi moodsaima turvavarustusega.