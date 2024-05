Nädal aega reisimist Euroopas, ainult Red Bulli purkide eest

Peaaegu 300 meeskonda enam kui 60 riigist üle kogu maailma on valitud seitsmepäevasele teekonnale üle Euroopa, et võistelda Red Bull Can You Make It? väljakutsel. Kolmeliikmelised meeskonnad püüavad jõuda Berliini, ilma raha ja isiklike telefonideta, kasutades vaid oma nutikust, šarmi ja seiklusvaimu. Üks valuuta siiski neil on - Red Bulli purgid . Nende eest saavad nad hankida endale transpordi, söögi või magamiskoha. Mida tuleb aga tiimidel meeles pidada on see, et kogemused teekonnal on olulisemad, kui see, et esimesena finišisse jõuda!